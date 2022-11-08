البلدية: رفع 25 عربة متنقلة و23 عربة ايس كريم بمحافظة الجهراء

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء تنفيذ جولات ميدانية لمحاصرة الباعه الجائلين ورفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق ويشوه المنظر الحضاري للبلاد.

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة محمد الجبعه بأن الجولات الميدانية التي تم تنفيذها بعموم مناطق المحافظة لمحاصرة الباعة الجائلين ورفع كل ما يعمل على إشغال الطريق جاءت في إطار الاهتمام الذي توليه البلدية برفع مستوى النظافة بكافة المناطق بجميع المحافظات ، مشيرا إلى أن الجولات قد اسفرت عن رفع وحجز 25 عربة متنقلة و23 عربة أيس كريم وقد تم رفعهم وإرسالهم لموقع حجز البلدية فضلا عن رفع ومصادرة حمولة لوريين من الأعلاف .

من حملة البلدية

وأشار إلى تواصل المفتشين بجميع مراكز النظافة وإشغالات الطرق ومتابعة الباعة الجائلين بالمحافظة لجولاتهم الميدانية لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

من حملة البلدية