سفارة الكويت في الولايات المتحدة

سفارة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة تهيب بالمواطنين المتواجدين جنوب شرق البلاد أخذ الحيطة تحسبا لعاصفة استوائية متوقعة

7 نوفمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

أهابت سفارة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن بالمواطنين الكويتيين المتواجدين في جنوب شرق الولايات المتحدة أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات الجهات المعنية تحسبا للعاصفة الاستوائية (نيكول) المتوقعة منتصف هذا الأسبوع.

ودعت السفارة المواطنين للتواصل معها ومع القنصليات العامة لدولة الكويت في الولايات المتحدة على هواتف الطوارئ المخصصة لذلك.. وهي:

  • السفارة في واشنطن: 12022620758+
  • القنصلية العامة في لوس أنجلوس: 13102793644+
  • القنصلية العامة في نيويورك: 19172426688+ .
المصدر
كونا
الوسوم
7 نوفمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يغادر مصر بعد المشاركة في مؤتمري قمة “كوب 27” ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر

7 نوفمبر، 2022

مجلس الوزراء يعقد إجتماعة الأسبوعي

7 نوفمبر، 2022

مجلس الوزراء يعتمد مراسيم تعيين قياديين

7 نوفمبر، 2022

ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يلقي كلمة أمام قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في شرم الشيخ

7 نوفمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى