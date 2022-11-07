سفارة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة تهيب بالمواطنين المتواجدين جنوب شرق البلاد أخذ الحيطة تحسبا لعاصفة استوائية متوقعة

أهابت سفارة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن بالمواطنين الكويتيين المتواجدين في جنوب شرق الولايات المتحدة أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات الجهات المعنية تحسبا للعاصفة الاستوائية (نيكول) المتوقعة منتصف هذا الأسبوع.

ودعت السفارة المواطنين للتواصل معها ومع القنصليات العامة لدولة الكويت في الولايات المتحدة على هواتف الطوارئ المخصصة لذلك.. وهي:

السفارة في واشنطن: 12022620758+

القنصلية العامة في لوس أنجلوس: 13102793644+

القنصلية العامة في نيويورك: 19172426688+ .