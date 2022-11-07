ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يغادر مصر بعد المشاركة في مؤتمري قمة "كوب 27" ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر

ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يغادر مصر بعد المشاركة في مؤتمري قمة “كوب 27” ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر

7 نوفمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

بحفظ الله ورعايته غادر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه مساء اليوم جمهورية مصر العربية الشقيقة بعد مشاركة سموه حفظه الله في مؤتمري قمة قادة العالم للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ COP27 والنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المقامتين في مدينة شرم الشيخ.

وكان في وداع سموه حفظه الله أمين رئاسة جمهورية مصر العربية المهندس أحمد الأنصاري.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

المصدر
كونا
الوسوم
7 نوفمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

مجلس الوزراء يعقد إجتماعة الأسبوعي

7 نوفمبر، 2022

مجلس الوزراء يعتمد مراسيم تعيين قياديين

7 نوفمبر، 2022

ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يلقي كلمة أمام قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في شرم الشيخ

7 نوفمبر، 2022

ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يستقبل رئيسة مجلس الوزراء التونسية بمقر إقامة سموه بمدينة شرم الشيخ

7 نوفمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى