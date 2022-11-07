ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يغادر مصر بعد المشاركة في مؤتمري قمة “كوب 27” ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر

بحفظ الله ورعايته غادر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه مساء اليوم جمهورية مصر العربية الشقيقة بعد مشاركة سموه حفظه الله في مؤتمري قمة قادة العالم للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ COP27 والنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المقامتين في مدينة شرم الشيخ.

وكان في وداع سموه حفظه الله أمين رئاسة جمهورية مصر العربية المهندس أحمد الأنصاري.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.