مجلس الوزراء يعقد إجتماعة الأسبوعي

عقــد مجلـــس الــــوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الإثنين 7 /11 /2022 في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ/ أحمـد نـواف الأحمـد الصـباح ـ رئيـس مجلـس الـوزراء، وبعـد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء/ براك علي الشيتان بما يلي:

أحيط مجلس الوزراء علماً في مستهل أعماله بتشكيل الوفد الرسمي المرافق لممثل حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه للمشاركة في قمة قادة العالم للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) ، وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المقرر عقدهما في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة، ويضم الوفد كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ، ووزير الخارجية ، بالإضافة إلى عدد من المسئولين في ديوان سمو ولي العهد ووزارة الخارجية ووفد أمني وأعلامي .

وقد عبر مجلس الوزراء عن ثقته في أن يتوصل قادة وزعماء دول العالم إلى كل ما من شأنه دعم السياسات والخطط الكفيلة بمواجهة آثار تغير المناخ التي تهدد كوكب الأرض وإيجاد الحلول لحماية الأرض والطبيعة والمشاكل البيئية، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ سموه حفظه الله والوفد المرافق في الحل والترحال .

كما أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالإنابة / براك على الشيتان مجلس الوزراء علماً بنتائج مشاركة سمو ولي العهد الشيخ/ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ممثلاً عن حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه في أعمال الدورة العادية الحادية والثلاثون لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي عقدت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة تحت عنوان “لم الشمل”، وعلى الموضوعات التي تمت مناقشاتها في القمة ، وبما تضمنه إعلان الجزائر الصادر عنها، منوهاً بكلمة وفد دولة الكويت التي ألقاها سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه في افتتاح أعمال هذه القمة، والتي تركزت حول التحديات والمخاطر التي تحيط بالعالم العربي والتي تتطلب المزيد من التنسيق والتعاون لمواجهة هذه المخاطر والتصدي لها وذلك عبر تصورات واضحة معلنة تحقق الأهداف المنشودة للمنظومة العربية وتلبي طموحات شعوبها ، كما جدد سموه حفظه الله ورعاه في الكلمة دعوة المجتمع الدولي لإنجاح مسيرة السلام في الشرق الأوسط وضمان حق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وجدد كذلك موقف دولة الكويت الثابت بعدم وجود حل عسكري للصراع الدامي في سوريا، ودعم دولة الكويت الكامل لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى الحل السياسي للأزمة اليمنية، وردع الأعمال الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي والتي تهدد ممرات الطاقة والتجارة الدولية، كما دعا سموه حفظه الله إلى تغليب لغة الحوار للوصول إلى حل سياسي للحرب الروسية الأوكرانية، والتمسك بالنظام الدولي المتعدد الأطراف وبمبادرتي وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، داعياً الأمانة العامة لمجلس الدول العربية إلى ضرورة تفعيل المبادرة الكويتية بشأن الاستراتيجية الشاملة والتكاملية للأمن الغذائي العربي وسبل تعزيزه ووضعها موضع التنفيذ وفقاً للآليات المتفق عليها .

وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود الإيجابية التي بذلها ممثل حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله وقادة ورؤساء الوفود العربية المشاركة في أعمال هذه القمة، والتي أسفرت عما تم التوصل إليه من النتائج المثمرة التي من شأنها تحقيق التضامن العربي ودعم القضايا العربية في ظل مستجدات الأوضاع الراهنة والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم .

كما تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بشأن مشروع مسار سكة الحديد في دولة الكويت، وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للطرق والنقل البري باستكمال جهودها بشأن تنفيذ مشروع مسار سكة الحديد، واتخاذ كل ما من شأنه الإسراع في سير عملية إنـجـازه، والالتزام بالبرنامج الزمني الخاص بالمشروع والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بهذا الشأن.

كما اطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن طلب وزارة الصحة استصدار قرار من مجلس الوزراء بشأن استلام إحدى المباني الكائنة بمشروع مبنى مطار الكويت الدولي (T2) ليكون في عهدة الوزارة لإنشاء المختبرات الوقائية والطبية بالمطار الجديد، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الصحة بالتنسيق مع كل من {وزارة الأشغال العامة، والإدارة العامة للطيران المدني} لوضع كافة متطلباتها فيما يخص إنشاء مركز طبي ووقائي ومختبر للصحة العامة بمباني مطار الكويت الدولي، ووضع السبل الفاعلة لمواجهة الأزمات الصحية الطارئة والاستثنائية والتعامل معها بالكفاءة المطلوبة ووفق أعلى المعايير المتبعة بهذا الشأن، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال شهر من تاريخه.

ثم تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بشأن التقرير السنوي السابع لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر المتضمن الإحصائية الخاصة بنشاط الهيئة ومشروعاتها ، وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود الكبيرة والمتميزة والمخلصة التي تبذلها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتعزيز مكانة دولة الكويت اقتصادياً، وتحقيق التطور المستمر لتحسين بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال بما يعزز النمو وتنويع مصادر الدخل، وبالمهنية العالية التي يعمل بها قياديي وموظفي الهيئة في هذا الشأن.

كما اطلع مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشئون الاقتصادية بشأن تقرير متابعة الخطة السنوية 2021 /2022 للفترة من (1 /4 /2021 – 31 /3 /2022) بعد الحساب الختامي، وتقرير متابعة خطة التنمية السنوية 2022 /2023 النصف الأول للفترة من (1 /4 /2022 -30 /9 /2022)، وتقرير خطة التنمية السنوية 2023 /2024.

وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بإحالة هذه التقارير إلى مجلس الأمة .

ثم ناقش مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشئون القانونية بشأن مشروع مرسوم بتعديل المرسوم رقم (57) لسنة 2022 في شأن تحديد اختصاصات وزارة الكهرباء والماء، والذي يهدف إلى السماح للوزارة شراء الطاقة الكهربائية والمياه من عدة مصادر وليس فقط المتجددة، مما يتيح للقطاع الخاص المساهمة في توفير الكهرباء والماء وتخفيف الأحمال المالية على الدولة، عملاً بمشاركة القطاع الخاص في المشاريع كما أنها تمثل خطوة في مجال الإصلاح الاقتصادي للدولة .

واطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون في مجال الثقافة والفنون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية كوريا.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعي المرسومين ورفعهما لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.

هذا ثم استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي لجهاز متابعة الأداء الحكومي عن عام 2021، وبهذا الصدد اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ / أحمد مشعل الأحمد الصباح وعدد من قيادي الجهاز حول نتائج أعمال الجهاز خلال عام 2021، ونتائج متابعة تنفيذ القرارات الوزارية خلال هذا العام وكذلك نتائج متابعة تنفيذ المشروعات الحكومية، ونتائج استطلاع للرأي العام التي قام بها الجهاز لتحسين جودة الخدمات المقدمة من بعض الجهات الحكومية ، بالإضافة إلى نتائج تقرير ديوان المحاسبة عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2020 /2021، إلى جانب توصيات الجهاز العامة والخاصة المطلوب اتخاذها من قبل الوزارات والجهات الحكومية والتي من شأنها تطوير الأداء ومعالجة مظاهر الخلل والقصور .

وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي بذلت في إعداد هذا التقرير، وقرر مجلس الوزراء تكليف كافة الوزارات والجهات الحكومية وجهاز متابعة الأداء الحكومي بالعمل على معالجة الملاحظات وتنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي .

كما استعرض مجلس الوزراء التقرير الثاني للجنة متابعة قضايا المال العام لعام 2022 المتضمن البيانات الخاصة بقضايا الأموال العامة وردود الوزارات والمؤسسات الحكومية عن هذه القضايا، وما آلت إليه أمام جهات الاختصاص، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية بإحالته إلى مجلس الأمة.

وقد اعتمد مجلس الوزراء مراسيم بتعيين كل من :-

1) الفريق أول متقاعد الشيخ / فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح – نائباً لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير

2) السيد / يوسف إبراهيم المزروعي – وكيلاً لديوان المحاسبة .

3) وكل من :-

السيدة/ عبير عبداللطيف عبدالوهاب الفارس .

السيد / إبراهيم علي معيض الهاجري

السيدة / نرجس يحيى عبدالرسول حسن

بدرجة وكيل وزارة مساعد في ديوان الخدمة المدنية .

4) السيد / يوسف عبدالله محمد البيدان – مديراً عاماً للهيئة العامة للرياضة بدرجة وكيل وزارة .

5) وكل من :-

السيد / طلال عيد سرور العتيبي

السيد / فيصل ناصر اليتيم

السيد / بشار عبدالله السالم

السيد / حامد علي حسن الهزيم

نواب لمدير عام الهيئة العامة للرياضة بدرجة وكيل وزارة مساعد .

6) السيدة / فاطمة سعود عبدالعزيز السالم – مديراً عاماً لوكالة الأنباء الكويتية ( كونا ) بدرجة وكيل وزارة .

7) وكل من :-

السيدة / كفايـة محمد إبراهيم النجدي

السيد / عيد مليح مهل الرشيدي

بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الأشغال العامة .

8) السيد / عمار عبدالله محمد الناجم – رئيس قطاع في جهاز متابعة الأداء الحكومي – بدرجة وكيل وزارة مساعد .

9) الدكتور / برجس فالح محمد الهاجري – مساعداً لمدير عام الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار – بدرجة وكيل وزارة مساعد

10) وكل من :-

السيد / تركي عبدالله المطيري

السيد / سالم فهد الوطيان

بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الإعلام .

11) وكل من :-

السيدة / عائشة عدنان المحمود

السيد / محمد خالد الجسار

السيد / سلطان محيا الديحاني

السيدة / سهام سعد العازمي

السيد / مساعد محمد الزامل

أمناء عامين مساعدين في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدرجة وكيل وزارة مساعد .

وقرر المجلس رفع المراسيم لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه .

كما بحث مجلس الوزراء شئون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على كتب ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء المرفق بها كتب رئيس مجلس الأمة المتضمنة موافقة مجلس الأمة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 /11 /2022 على مشروعات القوانين التالية :

مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022 / 2023 . مشروع القانون بالفصل بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021 / 2022 . مشروعات القوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية 2022 / 2023 . مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة عن السنة المالية 2020 / 2021 مشروعات القوانين بربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية 2022 / 2023 .

وقرر مجلس الوزراء رفعها لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه ، وإحالة التوصيات الواردة في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي وكذلك التي قدمت أثناء جلسة مجلس الأمة إلى وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار .

ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء آخر المستجدات الراهنة على الساحتين العربية والدولية، وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت لمحاولة إغتيال رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان، مؤكداً على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب، وأكد كذلك وقوف دولة الكويت إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

كما أعرب مجلس الوزراء عن ترحيب دولة الكويت بما توصلت إليه حكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وجبهة تحرير تيغراي الشعبية من اتفاق سلام ينهي حالة الصراع بين الطرفين بما يقود نحو تحقيق السلام الدائم في أثيوبيا، معرباً عن الأمل في أن يلتزم طرفي الاتفاق بما ورد فيه، مشيداً بما تضمنه الإتفاق من تأكيد على السماح للمنظمات الإغاثية والإنسانية بتقديم المساعدات الإغاثية وحماية العاملين فيها، معرباً عن تقدير دولة الكويت لجهود الإتحاد الأفريقي والدور الذي قامت به جمهورية جنوب أفريقيا في استضافة المحادثات بين طرفي الخلاف والإعلان عن هذا الاتفاق.