مجلس الوزراء يعتمد مراسيم تعيين قياديين

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان ان مجلس الوزراء اعتمد في اجتماعه الاسبوعي برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف اليوم الاثنين مراسيم بتعيين قياديين في الوزارات والإدارات والجهات الحكومية.

وقال الوزير الشيتان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن مجلس الوزراء اعتمد مرسومين بتعيين كل من “الفريق أول متقاعد الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح نائبا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير ويوسف إبراهيم المزروعي وكيلا لديوان المحاسبة”.

وأضاف أن مجلس الوزراء اعتمد مرسوم بتعيين كل من “عبير عبداللطيف عبدالوهاب الفارس وإبراهيم علي معيض الهاجري ونرجس يحيى عبدالرسول حسن بدرجة وكيل وزارة مساعد في ديوان الخدمة المدنية”.

وذكر أن مجلس الوزراء اعتمد مرسوم بتعيين “يوسف عبدالله محمد البيدان مديرا عاما للهيئة العامة للرياضة بدرجة وكيل وزارة”.

وأوضح أن مجلس الوزراء اعتمد مرسوم بتعيين كل من “طلال عيد سرور العتيبي وفيصل ناصر اليتيم وبشار عبدالله السالم وحامد علي حسن الهزيم نواب لمدير عام الهيئة العامة للرياضة بدرجة وكيل وزارة مساعد”.

وبين أن مجلس الوزراء اعتمد مرسوم بتعيين “فاطمة سعود عبدالعزيز السالم مديرا عاما لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بدرجة وكيل وزارة”.

وأفاد بأن مجلس الوزراء اعتمد مراسيم بتعيين كل من “كفاية محمد إبراهيم النجدي وعيد مليح مهل الرشيدي بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الأشغال العامة وعمار عبدالله محمد الناجم رئيس قطاع في جهاز متابعة الأداء الحكومي بدرجة وكيل وزارة مساعد والدكتور برجس فالح محمد الهاجري مساعدا لمدير عام الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار بدرجة وكيل وزارة مساعد”.

وأضاف أن مجلس الوزراء اعتمد مرسوم بتعيين كل من “تركي عبدالله المطيري وسالم فهد الوطيان بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الإعلام”.

وقال إن مجلس الوزراء اعتمد مرسوما بتعيين كل من “عائشة عدنان المحمود ومحمد خالد الجسار وسلطان محيا الديحاني وسهام سعد العازمي ومساعد محمد الزامل أمناء عامين مساعدين في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدرجة وكيل وزارة مساعد”.

وذكر الوزير الشيتان أن مجلس الوزراء قرر رفع المراسيم لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.