ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يستقبل رئيسة مجلس الوزراء التونسية

ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يستقبل رئيسة مجلس الوزراء التونسية بمقر إقامة سموه بمدينة شرم الشيخ

7 نوفمبر، 2022
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استقبل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله اليوم رئيسة مجلس الوزراء في الجمهورية التونسية الشقيقة الدكتورة نجلاء بودن وذلك في مقر إقامة سموه بمدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية متمنيا سموه لها دوام الصحة وموفور العافية وللبلد الشقيق قيادة وشعبا مزيدا من التقدم والازدهار.

حضر اللقاء معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور بدر حامد الملا ومعالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وسعادة سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم صقر الغانم وكبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.

المصدر
كونا
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7 نوفمبر، 2022
0 5 دقيقة واحدة

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