الكويت في المرتبة الثانية عربيا في قائمة مشتري العقارات في تركيا

الكويت في المرتبة الثانية عربيا في قائمة مشتري العقارات في تركيا

أظهرت بيانات اقتصادية تركية اليوم الاثنين أن الكويتيين احتلوا المرتبة الثانية عربيا من حيث شراء الأجانب للعقارات في تركيا خلال السنوات السبع الماضية.

وذكرت البيانات التي أصدرتها مؤسسة الإحصاء التركية أن المواطنين الكويتيين اشتروا 8442 عقارا خلال الفترة المذكورة ليحتلوا المرتبة الثانية من حيث شراء الاجانب للعقارات في تركيا خلال السنوات السبع الماضية بداية من عام 2015 إلى النصف الأول من عام 2022.

وأوضحت أن إجمالي حجم المبيعات العقارية إلى موطني عشر دول عربية مجتمعة بلغ 74.233 عقارا خلال الفترة من سبتمبر 2018 إلى سبتمبر 2022.

وأضافت أن العراق جاء في صدارة الدول العربية الأكثر شراء للعقارات ب 36.391 عقارا مبينا أن العراقيين هم الأجانب الأكثر شراء للمساكن في تركيا خلال السنوات السبع الماضية.

وقالت ان الكويت جاءت في المرتبة الثانية ب 8442 عقارا تليها السعودية في المركز الثالث بشراء 7146 عقارا ثم الأردن في المركز الرابع بشراء 5268 عقارا.

وذكرت البيانات أن مصر احتلت المركز الخامس في القائمة بشراء 4563 عقارا ثم اليمن سادسا عبر شراء 4409 عقارات ثم لبنان في المركز السابع بشراء 3497 عقارا تلته ليبيا ثامنا بشراء 1732 عقارا في حين جاءت قطر بالمركز التاسع عبر شراء 1485 عقارا ثم السودان بالمركز العاشر بشراء 1300 عقار.

وكشفت هيئة الإحصاء التركية في بياناتها عن أن عدد العقارات التي اشتراها الأجانب ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة.