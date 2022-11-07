رجل الأعمال المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إيفغيني بريغوجين

رجل أعمال مقرب من بوتين يقر بحصول “تدخل” في الانتخابات الأميركية

7 نوفمبر، 2022
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أقر رجل الأعمال المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إيفغيني بريغوجين الاثنين بحصول “تدخل” في الانتخابات الأميركية وذلك عشية انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة حيث ان موسكو متهمة منذ سنوات بالتدخل.

وقال بريغوجين في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي لشركته كونكورد، “لقد تدخلنا، نقوم بذلك وسنواصل القيام بذلك. بحذر ودقة، بطريقة موضعية، بطريقة خاصة بنا”.

وبريغوجين يخضع لعقوبات أميركية بسبب دوره المفترض في تدخلات خلال الانتخابات الرئاسية عام 2016.

المصدر
أ ف ب
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7 نوفمبر، 2022
0 23 أقل من دقيقة

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