“المركزي” يخصص ثلاثة إصدارات سندات وتورق بقيمة إجمالية 350 مليون دينار

أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين تخصيص ثلاثة اصدارات سندات وتورق بقيمة إجمالية تبلغ 350 مليون دينار كويتي (نحو 2ر1 مليار دولار أمريكي).

وقال (المركزي) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن قيمة الاصدار الأول تبلغ 30 مليون دينار (نحو 99 مليون دولار) لاجل سنة واحدة بمعدل عائد 5ر4 في المئة.

وأضاف أن قيمة الاصدار الثاني تبلغ 160 مليون دينار (نحو 528 مليون دولار) لاجل ثلاثة أشهر وبمعدل عائد 125ر4 في المئة في حين بلغت قيمة الاصدار الثالث 160 مليون دينار (نحو 528 مليون دولار) لاجل ستة أشهر بمعدل عائد 25ر4 في المئة.

وكان (المركزي) أصدر في 24 أكتوبر الماضي سندات وتورق بقيمة 200 مليون دينار (نحو 660 مليون دولار) لأجل ثلاثة أشهر وعائد 375ر3 في المئة.