“مفوضية اللاجئين” وجمعية “تنمية الخيرية” توقعان اتفاقية لدعم لاجئي الروهينغيا في بنغلاديش

وقع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دولة الكويت مع الجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير (تنمية الخيرية) اليوم الاثنين اتفاقية منحة لتوفير الدعم الصحي من الدواء والامدادات الصحية للاجئين الروهينغيا في بنغلاديش بلغت 230 ألف دولار أمريكي.

وأعربت ممثلة المفوضية لدى دولة الكويت نسرين الربيعان تصريح صحفي على هامش حفل توقيع المنحة عن شكرها وامتنانها لجمعية (تنمية الخيرية) لدعمها المستمر لأنشطة المفوضية الإنسانية مشيرة الى أن الشراكة مع الجمعية على مدى الثلاث سنوات الماضية اثمرت عن مساعدات ل350 ألف لاجئ من الروهينغيا.

وقالت الربيعان إن هذه الشراكة تعكس مدى الالتزام الإنساني العميق لدولة الكويت حكومة وشعبا على عمل الخير ومد يد العون للاجئين أينما كانوا وهو انعكاس واضح لدور الكويت كمركز عالمي للعمل الإنساني.

وأضافت أن هذه المنحة سيستفيد منها نحو 619ر153 لاجئ من الروهينغيا في بنغلاديش عبر تخصيص أموال الصدقة والزكاة للاجئين اذ ستوفر إمدادات للمياه الصالحة للشرب والأدوية الأساسية لهم.

من جهته أشاد نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لجمعية تنمية الدكتور ناصر العجمي في تصريح مماثل بالتعاون مع المفوضية لدعم اللاجئين الروهينغيا وعلى الثقة المتبادلة بين الطرفين.

ودعا العجمي الى ضرورة دعم تلك القضية المستحقة التي مر عليها سنوات عدة منذ النزوح الجماعي والقسري للروهينغيا من ولاية راخين (أراكان) غربي ميانمار مشيرا إلى ان (تنمية الخيرية) وبدعم كبير من المحسنين وأصحاب الأيادي البيضاء نجحت خلال الحملات السابقة في إغاثة المنكوبين من تلك الفئة.

وأكد أهمية استمرار المجتمع الدولي في البحث عن حلول شاملة ودائمة للروهينغيا كي لا يتحولوا إلى أزمة منسية مبينا ان تفاقم هذه المعاناة ضاعف من مسؤولياتنا وجعلنا أمام اختبار كبير لا بديل عن النجاح فيه لتخفيف معاناة مئات الآلاف من النازحين.