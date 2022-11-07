سمو ولي العهد يلتقي في شرم الشيخ بالمبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون تغيير المناخ

سمو ولي العهد يلتقي في شرم الشيخ بالمبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون تغيير المناخ

التقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله اليوم المبعوث الرئاسي للولايات المتحدة الأمريكية لشؤون تغيير المناخ جون كيري وذلك على هامش مؤتمر قمة قادة العالم للدورة ال 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ COP27 المقام في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية متمنيا سموه له دوام الصحة وموفور العافية وللبلد الصديق قيادة وشعبا مزيدا من التقدم والازدهار.

حضر اللقاء معالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وكبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.