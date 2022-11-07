“هيئة الشباب” تفتح باب التسجيل بالموسم الرابع من دوري “الإبداع الشبابي”

أعلنت الهيئة العامة للشباب عن فتح باب التسجيل بدوري (الإبداع الشبابي STEAM) للموسم الرابع وذلك تشجيعا للابداع ودعم الشباب وحثهم على استثمار طاقاتهم وفتح المجال أمام مواهبهم والإنطلاق بها في فضاء الإبداع.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن الدوري يعد أحد البرامج المعتمدة ضمن الخطة الإنمائية الخمسية (2020-2025) ويساهم في اكتشاف الموهوبين والمبدعين واستثمار طاقاتهم وتوجيههم ودعمهم منذ الصغر لتنمية مهاراتهم.

وذكرت أن الدوري يعد أيضا أحد برامج السياسة الوطنية للشباب ويتضمن مسابقات في مجالات القرآن الكريم والروبوت والبرمجة والرياضيات والرسم والمناظرات ويشجع الجانب الإبداعي انطلاقا من أسس علمية وثقافية فضلا عن تنمية مهارات الشباب وهواياتهم لتحويلها إلى حرفة أو مهنة.

وأوضحت أن الدوري يضم سبعة مسابقات تنافسية لفئة الشباب بمستويات مختلفة (المبتدئ والمتوسط والمتقدم) في مجالات الدوري لخلق أجواء مملوءة بالتحديات والمنافسة تحت إشراف وتدريب نخبة من الأكاديميين والمتخصصين.

وأفادت بأن دوري الإبداع هذا الموسم سيعتمد مناهج مطوره ومتقدمة أكثر لتواكب المسابقات العالمية وينقسم الدوري إلى ثلاثة مستويات الأول للشباب المبتدئين للأعمار من (7 إلى 10 سنوات) والثاني للفئة المتوسطة للأعمار من (11 إلى 14 سنة) والثالث للفئة المتقدمة للأعمار من (15 إلى 18 سنة).

ودعت الهيئة الشباب الكويتي من الجنسين الى التسجيل بدوري الإبداع الشبابي عبر الموقع الالكتروني للهيئة (www.youth.gov.kw).