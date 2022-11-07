وزيرة الشؤون الاجتماعية المهندسة مي البغلي تلتقي اعضاء الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون

وزيرة الشؤون: الاهتمام والرعاية بذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم كافة أوجه الدعم لهم

7 نوفمبر، 2022
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قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي إن توجيهات سمو الشيخ أحمد نواف الاحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء واضحة بضرورة الاهتمام والرعاية بذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم.

جاء ذلك في بيان صحفي اليوم الاثنين عقب اجتماع الوزيرة البغلي مع أعضاء الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون بحضور الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية سالم الرشيدي.

ودعت الوزيرة وفق البيان إلى النظر بالمطالب والاحتياجات التي قدمها أعضاء الجمعية والتعامل معها وفق القانون والقرارات المنظمة مشيرة إلى أن الاجتماع ناقش عددا من القضايا التي تهم هذه الفئة.

المصدر
كونا
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7 نوفمبر، 2022
0 59 أقل من دقيقة

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