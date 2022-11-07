مدير عام بلدية الكويت: فتح منافذ بيع تسويقية للحيازات الزراعية لدعم المنتج المحلي

أعلن المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي اليوم الاثنين فتح منافذ بيع تسويقية ضمن الحيازات الزراعية في مناطق الصليبية والعبدلي والوفرة الزراعية لتسويق ودعم المنتج المحلي الزراعي.

وقال المنفوحي في كلمة له على هامش جلسة المجلس البلدي عن تكليفه من قبل رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف بالتنسيق مع الهيئة العامة للزراعة لدعم المنتج المحلي الزراعي من خلال السماح بفتح تلك المنافذ التسويقية.

وأفاد بأنه تم إضافة حرف جديدة منها نشاط كبس التمور والشبس الى جانب الحرف التي تتعلق بالإستفادة من الإنتاج الزراعي مشيرا الى إصدار رخصة تجارية لإدارة مزارع الأبقار وإنتاج الألبان.

وذكر أن البلدية بدأت بدراسة توطين نشاط السياحة الزراعية للحيازات ذات المساحات الكبيره بما لا يتعارض مع الإنتاج الزراعي.