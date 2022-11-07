“البلدي” يوافق على توسعة موقع سوق بيع الخيام المخصص بصفة مؤقتة في محافظة الجهراء

“البلدي” يوافق على توسعة موقع سوق بيع الخيام المخصص بصفة مؤقتة في محافظة الجهراء

وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة عبدالله المحري على طلب توسعة موقع سوق بيع الخيام المخصص بصفة مؤقتة الكائن في محافظة الجهراء.

ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للرياضة استقطاع جزء من منطقة الأمان المخصصة لنادي الرماية الرياضي لاستغلاله كمواقف سيارات سطحية لخدمة النادي الواقع في منطقة شمال غرب الجهراء.

كما وافق على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في منطقة الصبية تخصيص محطة تحويل كهرباء رئيسية لتغذية مشاريع الاستثمار في الجزيرتين الشمالية والجنوبية في جسر الشيخ جابر الأحمد في منطقة الصبية.

ورفض المجلس الموافقة على طلب تطوير وتحسين المشروع الخاص بالاتفاقية الاستشارية لدراسة وتصميم والإشراف على تحسين أداء الدائري الرابع فيما تم تأجيل الكتاب المقدم بشأن طلب فتح باب المناقشة بشأن الحضانات في السكن الخاص.

واكتفى المجلس بالرد بشأن موضوع تطوير شارع البلاجات والواجهة البحرية وأحال فرز ومعالجة وإعادة تدوير النفايات الصلبة والإنشائية إلى اللجنة القانونية والمالية.

ورفض المجلس طلب توطين القطاعات الصناعية في منطقة النعايم (المنطقة الغربية) قطعة رقم 1 موقع الصناعات التحويلية وتشكيل المعادن فيما أحال كافة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء إلى الجهاز التنفيذي.