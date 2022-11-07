النائب عبدالله المضف

عبدالله المضف يوجه سؤالا إلى وزير المالية عن تعرض الصندوق السيادي الكويتي لخسائر بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

7 نوفمبر، 2022
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وجه النائب عبدالله المضف سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، عن تعرض الصندوق السيادي الكويتي لخسائر جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

ونص السؤال على ما يلي:

طالعتنا الأخبار عن خسائر طالبت الصندوق السيادي النرويجي، ولما كان الصندوق السيادي واحدا من أقدم وأكبر الصناديق السيادية في العالم وفي ظل تأثر الاقتصاد العالمي لارتدادات الحرب الروسية الأوكرانية.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل تعرض الصندوق السيادي الكويتي لخسائر جراء تلك الحرب؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، كم بلغت تلك الخسائر؟

2- هل وضعت خطة استثمارية لمواجهة المخاطر التي قد تلحق بالفرص الاستثمارية للصندوق؟

3- هل أُعدت خطة إعلامية للمحافظة على الصورة الذهنية الإيجابية للصندوق لدى العالم؟

المصدر
الدستور
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7 نوفمبر، 2022
0 17 أقل من دقيقة

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