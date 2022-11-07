النائب صالح عاشور

صالح عاشور يوجه سؤالا إلى وزير التعليم العالي عن اسماء من أُنهيت خدماتهم في الجامعة والتطبيقي

7 نوفمبر، 2022
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وجه النائب صالح عاشور سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، عن اسماء الدكاترة والمعيدين والموظفين الذين أُنهيت خدماتهم في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

ونص السؤال على ما يلي:

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- أسماء جميع الدكاترة والمعيدين والموظفين الذين أُنهيت خدماتهم في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأسباب إنهاء خدمتهم، وهل تدرجتم معهم في مسألة إنهاء الخدمات قبل صدور قرار الإنهاء منذ 2015/1/1 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

2- أسماء جميع الدكاترة والمعيدين والموظفين الذين أُنهيت خدماتهم في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وتم صدور قرار بإعادتهم للخدمة وكيفية الموافقة عليهم ومسببات قبولهم منذ 2015/1/1 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال.

3- أسماء المبتعثين من جامعة الكويت لدراسة الماجستير والدكتوراة، وما مصيرهم بعد حصولهم على الشهادة واعتمادها من نفس الجامعة المبتعثين لها؟ وما أسباب عدم قبولهم وتعيينهم في الجامعة؟ وأسماء من تقدموا بطلب للحصول على بعثة لدراسة الماجستير والدكتوراة ولم يتم قبولهم وأسباب عدم القبول.

4- كم عدد القضايا التي رفعتها إدارة الجامعة، وأسباب رفع القضايا؟

المصدر
الدستور
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7 نوفمبر، 2022
0 9 دقيقة واحدة

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