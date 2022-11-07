بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 49.04 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 49.04 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشرها العام 04ر49 نقطة ليبلغ مستوى 48ر7475 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 66ر0 في المئة.

وتم تداول 5ر187 مليون سهم عبر 10491 صفقة نقدية بقيمة 3ر52 مليون دينار (نحو 4ر158 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 15ر7 نقطة ليبلغ مستوى 84ر5541 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 13ر0 في المئة من خلال تداول 7ر107 مليون سهم عبر 4474 صفقة نقدية بقيمة 13ر11 مليون دينار (نحو 7ر33 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 90ر70 نقطة ليبلغ مستوى 65ر8390 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 85ر0 في المئة من خلال تداول 8ر79 مليون سهم عبر 6017 صفقة بقيمة 16ر41 مليون دينار (نحو 7ر124 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 03ر15 نقطة ليبلغ مستوى 82ر5678 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 26ر0 في المئة من خلال تداول 10ر86 مليون سهم عبر 2999 صفقة نقدية بقيمة 8ر9 مليون دينار (نحو 6ر29 مليون دولار).

وكانت شركات (جياد) و(رمال) و(بترولية) و(مراكز) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(جي إف إتش) و(زين) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (يونيكاب) و(ورقية) و(المصالح ع) و(العقارية) الأكثر انخفاضا.