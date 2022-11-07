“زين”: مُنافسة قوية وتفاعل كبير شهدته بطولة الپادل الثانية للموظّفين

اختتمت زين المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت بطولة الپادل الثانية لموظّفيها، والتي شهدت مُشاركة عدد كبير من الموظفين في أجواء حماسية على أرض ملاعب “مساحة” بمنطقة الشويخ، بعد أن استمرت المُنافسات على مدار يومين بين 32 فريقاً، وذلك بحضور ومُشاركة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر الخرافي.

ويُعتبر تنظيم مثل هذه المُنافسات الرياضية جزئاً أساسياً من سياسة زين الداخلية اتجاه صحّة موظّفيها، حيث تحرص على تنظيم البطولات المُختلفة بشكل سنوي بهدف تفعيل المنافسة الرياضية بما يُنمّي روح الفريق الواحد ويُعزز الروابط بينهم خارج إطار العمل، خاصةً بعد النجاح والتفاعل الكبير الذي شهده الموسم الأول من البطولة.

ولاقى الموسم الثاني من البطولة إقبالاً إيجابياً كبيراً من قبل موظّفي زين، حيث استمرت منافسات البطولة على مدار يومين بمشاركة 32 فريقاً يتكون من لاعبين على أرض ملاعب “مساحة” بمنطقة الشويخ، وانتهت بفوز فريق ZAIN بالمركز الأول عن فئة الرجال وفريق 9498 بالمركز الأول عن فئة النساء، وتم تكريم اللاعبين خلال فعاليات حفل الختام.

وتحرص زين دوماً على إثراء التواصل مع موظفيها خارج إطار العمل لإتاحة الفرصة لهم للترابط في أجواء عائلية واحدة، ولن تتوانى الشركة عن تنظيم الفعاليات والأنشطة التي تسهم في تفعيل الجانبين الترويحي والرياضي لدى موظفيها وإبراز طاقاتهم ومواهبهم وتسليط الضوء عليها، حيث لن تدّخر الشركة جُهداً في تشجيع موظفيها على الارتقاء بأسلوب حياتهم والمشاركة في النشاطات الرياضية والصحية المختلفة.

وتُعتبر الپادل رياضة من رياضات المضرب التي لاقت رواجاً كبيرة في الآونة الأخيرة في الكويت والعالم، وهي تتميز بكونها مزيجاً من التنس الأرضي والإسكواش، وعادةً ما تُلعب بشكل زوجي في ملعب مُغلق يحتوي على جدران ويمكن لعب الكرات عليها.

وتحرص زين على تنظيم مثل هذه الفعاليات الرياضية والاجتماعية التي تقوم من خلالها بتجديد علاقتها مع موظّفيها، حيث تعتبرهم العنصر الأهم في نجاحها العام، مبينة أن الجهود التي يقومون بها هي العامل الرئيسي في كونها شركة الاتصالات الرائدة على مستوى الكويت.