مجموعة المرأة الدولية بالكويت تنظم فعالية ثقافية مع السفارة الأردنية بعنوان “مملكة الحضارات”

نظمت مجموعة المرأة الدولية بالكويت مع سفارة المملكة الأردنية الهاشمية فعالية ثقافية سياحية تحت عنوان “مملكة الحضارات” يوم الاحد 2 تشرين ثاني في فندق كراون بلازا.

واستهلت السيدة غادة شوقي، رئيسة مجموعة المرأة الدولية وحرم سفير جمهورية مصر العربية، كلمتها بالترحيب بالضيوف في هذه الفعالية الخاصة، مشيرةً إلى الأردن كواحد من أروع البلدان في الشرق الأوسط، والمشهور بمواقعه الأثرية والطبيعة الخلابة، اضافة الى الفن الأردني الملفت والحرف اليدوية والثقافة والمأكولات الشهية.

ثم تحدثت عن التنوع الجغرافي كالجبال والصحراء في الأردن. ويعتبر الأردن موطن لبعض أقدم المدن والعجائب الطبيعية في العالم، من موقع المعمودية (المغطس)، ومدينة البتراء الجبلية الشهيرة وآثار جرش الرومانية القديمة، إلى منطقة وادي رم الطبيعية المدرجة في قائمة اليونسكو والمعروفة باسم وادي القمر.

علاوة على ذلك ، يعتبر الأردن بيئة سينمائية مهمة لصانعي الأفلام. إلى جانب ذلك، يعد البحر الميت من أروع المناظر الطبيعية والروحية في الأردن، وهو أدنى نقطة على وجه الأرض ويشتهر بمنتجات معادن هامة جدا كذلك معروف بطينه الاسود لعلاج البشرة.

وفي نهاية حديثها أشارت السيدة شوقي إلى أن الأردنيين شعب يتميز بالطيبة وكرم الضيافة، ولا ننسى احترامهم الكبير للترابط العائلي.

وبهذه المناسبة القى سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الكويت السيد صقر أبو شتال كلمة ترحيبية اعرب فيها عن خالص الشكر والتقدير الى رئيسة وأعضاء مجلس إدارة مجموعة المرآه الدولية على اتاحتهم الفرصة لسفارة المملكة في تنظيمه يوم اردني.

وأشاد السفير أبو شتال بجهود ودور مجموعة المرأة الدولية بإتاحة الفرصة وتمكين البعثات العربية والأجنبية.كما اغتنم هذه الفرصة لتسليط الضوء على العلاقات الثنائية القوية بين الأردن والكويت حيث احتفل البلدان الشقيقان العام الماضي بمرور 60 عاما على العلاقات الدبلوماسية.

وقد تم تعزيز هذه الروابط التاريخية من خلال اتفاقيات تعاون متعددة تغطي جميع جوانب الشؤون التجارية والاقتصادية والثقافية.

وأضاف ابو شتال أن الروابط الراسخة بين البلدين قد نمت بشكل أقوى بمباركة من قبل الزعيمين، جلالة الملك عبد الله الثاني وصاحب السمو الشيخ الامير نواف الأحمد الجابر الصباح، والتي ساهمت في تمهيد الطريق للعديد من أوجه التعاون.

وفي نهاية كلمته، قدم نيابة عن نفسه وعن جميع الأردنيين أطيب تمنياتهم لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وصاحب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح وشعب دولة الكويت العزيز بدوام الصحة والعافية.

من جهتها قدمت عقيلة السفير الأردني منار كريشان عرضا تناول الجوانب الثقافية والسياحية التي تتمتع بها المملكة الأردنية الهاشمية حيث تم عرض فيلم وثائقي غطى المواقع السياحية والاثرية والدينية الإسلامية والمسيحية إضافة أغاني فلكلورية اردنية.

وتطرقت كريشان الى الموقع المميز للمملكة وقربها من دولة الكويت الشقيقة تتيح الفرصة للمواطنين والمقيمين في دولة الكويت بزيارة المملكة لاسيما وان الرحلات الجوية اليومية ما بين الكويت والأردن تزيد عن عشرات الرحلات وقرب المسافة بين البلدين الشقيقين

وتم خلال فعاليات اليوم الثقافي عرض للمنتجات البحر الميت والازياء التقليدية وبعض المواد الحرفية التقليدية وشارك في الفعالية عدد من المؤثرات من الكويت عرضن أفلام قصيرة عن الأماكن التي تم زيارتها خلال جولاتهم السياحية للمملكة.

كما تميزت فعاليات اليوم الأردني بتوزيع العديد من الهدايا منها منتجات المتنوعة للبحر الميت وهدايا تذكارية للحضور كما قدمت خطوط الجوية الأردنية سحب جوائز عبارة عن تذاكر سفر وهدايا تذكارية للمملكة.

كما تضمن برنامج الحفل عرض مأكولات واطباق اردنية وفي مقدمتها المنسف الأردني والكنافة والعديد من المأكولات التي تشتهر بها الاردن .

وفي نهاية الحفل تبادل السفير الاردني ومجموعه المرأة الأردنية الدروع التذكارية بهذه المناسبة .