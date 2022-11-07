من حملة البلدية

البلدية: إزالة 72 مخيما مخالفا وتوجيه 64 إنذارا ببر الجهراء والأحمدي

7 نوفمبر، 2022
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أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام الفرق الرقابية المعنية بمباشرة عملها وملاحقة وإزالة المخيمات الربيعية المخالفة التي تمت إقامتها ببر محافظتي الجهراء والأحمدي قبل موسم التخييم الذي سيبدأ في 15 نوفمبر الجاري وينتهي في 15 مارس 2023، كاشفة عن مسح الكثير من المواقع وإزالة 72 مخيما مخالفا وتوجيه 64 إنذارا.

وفي هذا السياق أوضحت لجنة دراسة وتحديث المواقع المخصصة بصفة مؤقتة للتخييم الربيعي للموسم 2022/2023 بأن الفرق الرقابية المعنية بإزالة المخيمات الربيعية باشرت عملها بملاحقة وإزالة 72 مخيم استغلال تجاري وحجز بقالات ودراجات نارية وتحويلها لحجز البلدية وقد تضمنت إزالة 4 مخيمات بطريق الدائري السادس،23 خلف محطة بنزين النسيم، مخيم بموقع شمال الخويسات، 15 بالجليعة ، 22 بصباح الأحمد و 7 مخيمات بسعد العبد الله فضلا عن توجيه 64 إنذار .

من حملة البلدية

ودعت اللجنة المواطنين بضرورة الالتزام بعدم إقامة أي مخيم ربيعي قبل بدء موسم التخييم وفتح باب حجز المواقع والتراخيص تجنبا للإزالة.

من حملة البلدية
المصدر
بيان صحفي
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7 نوفمبر، 2022
0 44 دقيقة واحدة

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