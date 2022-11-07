ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يصل إلى مصر للمشاركة في مؤتمري قمة المناخ “COP27”

ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يصل إلى مصر للمشاركة في مؤتمري قمة المناخ “COP27”

بحفظ الله ورعايته وصل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر اليوم إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة للمشاركة في مؤتمري قمة قادة العالم للدورة ال 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ COP27 والنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المقامتين في مدينة شرم الشيخ.

وكان في استقبال سموه حفظه الله على أرض المطار معالي وزير الإسكان المصري الدكتور عصام الجزار وسعادة سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم صقر الغانم ومدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله احمد الحمود الصباح.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.