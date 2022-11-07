النائب سعد الخنفور

سعد الخنفور يقترح تخصيص مبنى تابع لوزارة الكهرباء في كل محافظة للتسهيل على الجمهور

7 نوفمبر، 2022
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أعلن النائب سعد الخنفور عن تقدمه باقتراح برغبة بشأن تخصيص منبى تابع لوزارة الكهرباء يقدم خدماته في كل محافظة من محافظات الكويت.

وقال في مقدمة اقتراحه، إنه تطبيقاً لتوجه الدولة إلى التخفيف على المواطنين وتطبيق استراتيجية الجهات الحكومية من خلال اللامركزية والتواجد والانتشار في كل محافظات دولة الكويت، للوصول إلى أكبر شريحة من الناس، بهدف التسهيل على الجمهور المستفيد من خدمات قطاعات الوزارات والأجهزة المختلفة.

ونص الاقتراح على مايلي:

“تخصيص مبنى في كل محافظة من محافظات الكويت ليكون تابعا لوزارة الكهرباء والماء ويقدم من خلاله جميع الخدمات التي تقدمها جميع قطاعات الوزارة وذلك اسوة بالعديد من الوزارات والجهات الحكومية التي تقدم جميع خدماتها من خلال افرعها في جميع المحافظات”.

المصدر
الدستور
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7 نوفمبر، 2022
0 19 أقل من دقيقة

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