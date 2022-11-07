ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يغادر الجزائر بعد ترؤسه وفد دولة الكويت في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية للدورة العادية ال31

ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يتوجه إلى مصر للمشاركة في مؤتمري قمة المناخ “COP27”

7 نوفمبر، 2022
0 27 دقيقة واحدة

بحفظ الله ورعايته غادر البلاد ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه صباح اليوم متوجها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة للمشاركة في مؤتمري قمة قادة العالم للدورة ال27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ COP27 والنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر اللتين ستعقدان في مدينة شرم الشيخ.

وكان في وداع سموه حفظه الله على أرض المطار معالي رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وكبار المسؤولين بالدولة.

ويرافق سموه وفد رسمي يضم كبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

المصدر
كونا
الوسوم
7 نوفمبر، 2022
0 27 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

ديوان المحاسبة يصدر تقرير المواطن (2022/2021) عن دوره في حماية الأموال العامة

7 نوفمبر، 2022

الكويت تدين وتستنكر الهجوم على مركز تدريب للجيش في العاصمة الصومالية مقديشو

7 نوفمبر، 2022

“البيئة”: قمة “كوب 27” تدفع نحو الحد من تداعيات تغير المناخ

7 نوفمبر، 2022

“الإعلام” توقف برنامج “بين الشوطين” ضمن مساعيها الهادفة لتقييم المحتوى وتطوير برامجها

6 نوفمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى