النواب الإيرانيون يطالبون بتطبيق مبدأ “العين بالعين” بحق “مثيري الشغب”

طالب غالبية النواب الإيرانيين البالغ عددهم 290 الأحد بأن تطبّق السلطة القضائية العدالة بموجب مبدأ “العين بالعين” لدى التعامل مع “أعداء الله” في البلد الذي يشهد موجة احتجاجات منذ قرابة شهرين.

ويأتي الإعلان الذي وافق عليه 227 نائبا في ظل الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني في منتصف أيلول/سبتمبر بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

ووصفت السلطات الإيرانية التظاهرات بأعمال شغب.

وأفاد النواب أن على المسؤولين “تطبيق قاعدة العين بالعين” بحق الأشخاص الذين “أضروا بحياة الناس والممتلكات باستخدام أسلحة بيضاء ونارية”.

وجاء في الإعلان الذي نشرته وكالة أنباء مجلس الشورى “إيكانا” “ندعو جميع المسؤولين في هذا البلد، بما في ذلك القضاء، للتعامل في أسرع وقت ممكن مع أعداء الله”.

كما حضّ النواب السلطة القضائية على “التعامل بحزم مع مرتكبي هذه الجرائم والتعامل مع أولئك الذين حرّضوا مثيري أعمال الشغب، بما في ذلك سياسيين معيّنين”.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الإعلام الرسمي والحرس الثوري مقتل أربعة عناصر شرطة و”إرهابي” في حوادث منفصلة في إيران.

في الأثناء، هزّت صدامات محافظة سيستان-بلوشستان المحاذية لباكستان وأفغانستان والتي أثارها اغتصاب فتاة من قبل قائد للشرطة.