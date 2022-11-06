تتويج نادي الكويت بكأس السوبر المحلي لكرة القدم

الكويت بطلا لكأس السوبر المحلي لكرة القدم للمرة السادسة بفوزه على كاظمة

6 نوفمبر، 2022
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خطف نادي الكويت اليوم الأحد لقب كأس السوبر المحلي لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه بعد تغلبه على نظيره كاظمة بهدفين لهدف في اللحظات الأخيرة للمباراة.

تقدم الكويت في الشوط الأول عن طريق محترفه التونسي طه الخنيسي من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة ليعادل كاظمة سريعا عبر لاعبه عمر الحبيتر في الدقيقة ال11 وينتهي الشوط بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني استمرت المباراة في سجال بين الطرفين في محاولة منهما لانتزاع اللقب إلا أن محاولات الكويت أثمرت هدف الفوز في الدقيقة الـ89 عن طريق المحترف المغربي المهدي بن رحمة.

وبهذه النتيجة تعادل الكويت مع القادسية في عدد مرات نيل اللقب كأكثر الأندية تحقيقا له ليأتي بعدهما العربي بثلاثة ألقاب.

المصدر
كونا
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6 نوفمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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