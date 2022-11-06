مؤسسة البترول الوطنية تعتمد تعين 10 قياديين جدد للقطاع النفطي

أصدر مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية اليوم الأحد قرارات بتعيين عدد من القيادات النفطية.

ووفقا لبيان مؤسسة البترول الكويتية فقد تم أعتماد كل من:

أحمد جابر العيدان – رئيساً تنفيذياً لشركة نفط الكويت

وضحة أحمد الخطيب – رئيساً تنفيذياً لشركة البترول الوطنية الكويتية

وليد خالد البدر – رئيساً تنفيذياً للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة

نادية بدر الحجي – رئيساً تنفيذياً لشركة صناعة الكيماويات البترولية

محمد سالم الحيمر – رئيساً تنفيذياً للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية

شافي طالب العجمي – رئيساً تنفيذياً لشركة البترول الكويتية العالمية

خالد نايف العتيبي رئيساً تنفيذياً للشركة الكويتية لنفط الخليج

الشيخ خالد أحمد الصباح – العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية والرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط بالوكالة

هشام أحمد الرفاعي – عضواً منتدباً لقطاع الموارد البشرية في مؤسسة البترول الكويتية

بدر إبراهيم العطار -عضواً منتدباً لقطاع التخطيط والمالية في مؤسسة البترول الكويتية

و من جهته أعرب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الشيخ نواف سعود الناصر عن كامل ثقته بقدرة القيادات النفطية الجديدة تحقيق رؤية المؤسسة إلى واقع ملموس والوصول إلى الهدف المنشود نحو تطوير القطاع.

كما أشاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول بالدور المحوري الذي قدمته القيادات النفطية السابقة والبصمات الجوهرية التي تركتها والتي ساهمت بدفع عجلة التطور والنجاح للقطاع النفطي الكويتي، سائلاً المولى العلي القدير لهم النجاح والتوفيق.