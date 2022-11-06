نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح

وزير الداخلية يشكل لجنة للنظر في التظلّمات المقدّمة بشأن التحفّظات الأمنية

6 نوفمبر، 2022
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أصدر معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح القرار الوزاري رقم (2022/1247) بشأن تشكيل لجنة تختص بالنظر في التظلمات المقدمة من اصحاب الشأن لوزارة الداخلية، وذلك فيما يخص التحفظات الأمنية التي تم الاعلان عن الغائها مساء الخميس الماضي، تأكيداً واستكمالا لمبدأ الشفافية والعدالة وإعطاء كل ذي حق حقه وصولا الى تعزيز مسيرة تصحيح المسار ودعماً لحرية التعبير وترسيخ دولة القانون التي تضمن حقوق المواطنة بما يتوافق مع أحكام القانون والدستور ويحقق الأمن والامان والاستقرار لدولة الكويت.

كما وجه النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اللجنة لاستقبال التظلمات الكترونياً من خلال خدمة “تواصل معنا” عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية “سهل” او عبر البريد الالكتروني [email protected] وذلك تسهيلا وتخفيفاً على المتظلمين.

المصدر
وزارة الداخلية
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6 نوفمبر، 2022
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