الكاتب والناشر الكويتي محمد جراغ يفوز بمنصب نائب رئيس الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال

فاز الكاتب والناشر الكويتي المتخصص بأدب الطفل محمد جراغ بمنصب نائب رئيس الملتقى العربي لناشري كتب الاطفال وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية على هامش معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وقال جراغ في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاحد عقب انتهاء الجمعية العمومية للملتقى إن الفوز بهذا المنصب يعتبر تمثيلا للناشرين الكويتيين والعرب المتخصصين في ادب الطفل مشيرا الى ان الهدف هو تطوير جودة المحتوى في كتب الأطفال العربية والارتقاء بها الى العالمية.

وأضاف أن الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال يعمل على تذليل كافة الصعاب التي تواجه صناع المحتوى العربي سواء في النشر او التوزيع او الترويج مبينا أن الدورة الحالية لمجلس الادارة الجديد ستمتد حتى 2025 وستشهد “قفزة نوعية” في تطوير الكتاب العربي للطفل.

وأوضح أن هناك دورا كبيرا لأدب الطفل في تأسيس أجيال عربية واعية مثقفة “والمسؤولية الملقاة على عاتق الملتقى كبيرة لاعادة الرونق للكتاب العربي الموجهة للاطفال”.

وشكر جراغ هيئة الشارقة للكتاب على تزكيته لمنصب نائب رئيس الملتقى مؤكدا أن إمارة الشارقة باتت قبلة المثقفين والناشرين العرب بعد ان احتضنت الكتاب العربي منذ زمن طويل خصوصا كتب الأطفال.

يذكر ان الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال هو إطار مهني تخصصي يتبع هيئة الشارقة للكتاب وتم تأسيسه عام 2016 بموجب مرسوم أميري صادر من عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي.