أربعة جرحى بانفجار منجم في تركيا

أصيب أربعة من عمال المناجم، اثنان منهم في حالة خطرة، بانفجار منجم في مقاطعة زونغولداك (شمال غرب)، على ما أفادت وسائل الإعلام التركية الأحد، بعد ثلاثة أسابيع على مقتل 42 عاملا بانفجار غاز مناجم على مسافة 50 كيلومترا من هذا الموقع.

وأفادت وكالة الأنباء التركية (دي إتش إيه) أن هذا الانفجار الجديد وقع ليل السبت الأحد في منجم خاص في منطقة كليملي لسبب غير معروف حتى الآن.

ونقل المصابان بحالة خطرة إثر تعرضهما لحروق بالغة، إلى مستشفى في العاصمة التركية أنقرة، وفق الوكالة.

ودعا أعضاء من المعارضة التركية إلى اتخاذ تدابير طارئة، مذكّرين بأن 42 عامل منجم لقوا حتفهم بعد انفجار في 14 تشرين الأول/أكتوبر في منجم فحم في أماسرا، في ولاية بارتين المجاورة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن هذه الحوادث “قضاء وقدر”.

وأعلنت السلطات التركية في أواخر تشرين الأول/أكتوبر أنها أوقفت 25 شخصا، من بينهم مدير منجم أماسرا التابع للدولة.