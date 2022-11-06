التأمينات الاجتماعية: أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين أجهزة التقاعد المدني الخليجية للارتقاء بها

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكليف احمد الثنيان أهمية تبادل الخبرات والتجارب والمشاريع الناجحة بين أجهزة التقاعد المدني في دول مجلس التعاون الخليجي للارتقاء بعمل هذه الاجهزة وتطويرها.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الثنيان الذي ترأس وفد دولة الكويت في الاجتماع ال21 لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لوكالة الانباء الكويتية (كونا).

وقال الثنيان ان الاجتماع الذي انطلق بالرياض اليوم الاحد ويستمر حتى الغد تطرق الى العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها الربط الثنائي التقني بين أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس وكذلك تطوير البرامج والمبادرات المشتركة في مجال نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم من الدول الأعضاء.

ولفت الثنيان الى أن “نظام مد الحماية التأمينية لمواطني مجلس التعاون الذي أقره المجلس الخليجي الأعلى لقادة دول الخليج في الدورة ال25 التي عقدت في مملكة البحرين عام 2004 يعكس إدراك دول المجلس أهمية التقارب في مجال التقاعد والتأمينات الاجتماعية والتنسيق بين أنظمتها”.

واوضح الثنيان أن عدد المواطنين الخليجيين المستفيدين من نظام مد الحماية التأمينية من هم على رأس عملهم بلغ 7541 مواطنا خليجيا فيما بلغ عدد المؤمن عليهم الكويتيين من هم على رأس عملهم في مجلس التعاون لدول الخليج العربية 300 كويتيا وذلك تبعا لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي حيث يعد الاشتراك في التأمين المنصوص عليه في هذا القانون إلزاميا.

ومن جانبه اعرب وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودي محمد الجدعان في كلمته في افتتاح الاجتماع عن الشكر لقادة دول مجلس التعاون على حرصهم على الحماية التأمينية الموحدة لمواطني دول المجلس حيث أكدوا أهمية هذا الموضوع وأهمية تحقيق معاني الأخوة والمواطنة الخليجية.

واشار الجدعان الى ان إقرار مشروع النظام الموحد لمد الحماية التأمينية الذي استفادت منه دول المنطقة من الخبرات والكفاءات الوطنية سمح للمواطن الخليجي بالاحتكاك بأشقائه واكتساب المهارات والخبرات.

وقال الجدعان إن هذا النظام يمثل أعلى درجات التكامل والتعاون بين دول مجلس التعاون التي سمحت بحرية انتقال الأيدي العاملة الخليجية مع توفير المظلة التأمينية التي تحميها خارج وطنها في نطاق دول المجلس.

واعرب الجدعان عن التطلع إلى استمرار التعاون وتبادل الخبرات لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية التأمينية في المنطقة بما في ذلك الاستدامة المالية مشددا على أهميتها لتحقيق الامال والتطلعات.

ومن جهته قال محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودي محمد النحاس في كلمته إن منظمات التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس وبفضل التوجيهات الحكيمة من قادة دول مجلس التعاون أولت اهتماما كبيرا بتأمين مستقبل المشتركين في الأنظمة التقاعدية والعمل الجاد لضمان ديمومة هذه الأنظمة واستمرار عطائها للأجيال الحالية والمستقبلية وتسخير كافة الإمكانات البشرية والمادية لخدمتهم لينعموا بالمظلة والمنافع التأمينية المنشودة.

ومن ناحيته أكد الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة العبري في كلمة للأمانة المعاني السامية لهذا الاجتماع والتي تتجسد في الأخوة والمصير المشترك التي رسمها قادة دول المجلس مقدما شكره وتقديره للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية والقائمين عليها على استضافة الاجتماع وحسن التنظيم.

وناقش المجتمعون موضوعات العمل الخليجي المشترك في مجالات التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس من بينها متابعة تنفيذ خطة عمل لجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية ومراجعة وتحديث النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون.

كما تطرقوا الى الربط الإلكتروني بين الأجهزة لتسهيل إجراءات النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في أي دولة عضو في المجلس والإجراءات لتسجيل وسداد الاشتراكات كما اطلعوا على الندوة الدورية الرابعة عشرة بعنوان (تعزيز مفهوم الادخار وعلاقته بالمعاشات التقاعدية ومدى كفاية البرامج الاختيارية المقدمة من الصناديق التقاعدية).