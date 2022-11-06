ترامب “يضخ طاقة” خلال تجمع في بنسيلفانيا قبيل انتخابات الثلاثاء

تجمع الآلاف من مناصري دونالد ترامب السبت في بنسيلفانيا لرص الصفوف مع “رئيسهم” ودعم “موجة حمراء ضخمة” جمهورية في انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.

ويشكل استحقاق الثلاثاء “رافعة” لترشح محتمل للملياردير لانتخابات 2024، وفق ما أكدت ديكسي شابيل (49 عاماً) العاملة في حضانة، أثناء مغادرتها التجمع برفقة ابنتها وأختها ووالديها.

وأضافت المرأة التي جاءت من فيرجينيا على بعد 4 ساعات في السيارة لتستمع إلى الرئيس السابق أنه “يضخ طاقة في هذه الحملة”. وتابعت “نحتاج إلى أشخاص سيُنتخبون لمتابعة المسيرة نحو 2024”.

وكانت من بين قلائل لم يرتدوا قبعة حمراء أو قميصاً مطبوعاً بل ارتدت سترة سوداء أثناء مشاركتها مع الحشد الكبير القادم لتشجيع دونالد ترامب، قائد الحملة الجمهورية في انتخابات التجديد النصفي والذي يأمل مناصروه ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وذكر ترامب هذا ترشيحه قائلاً “بعد وقت قصير جدًا جداً، ستكونون سعداء جدًا جداً” ما أشعل الجمهور فوقف بفارغ الصبر. وأكد ترامب أنه يرغب في تأجيل الإعلان عن ترشحه “للحفاظ على الاهتمام” بالمرشحين الجمهوريين.

وقال من على مدرج مطار في لاتروب بالقرب من بيتسبرغ “إذا كنتم تريدون إنهاء دمار بلدنا وإنقاذ الحلم الأميركي، فعليكم أن تصوتوا للجمهوريين هذا الثلاثاء لإحداث موجة حمراء ضخمة”.

وأكد الملياردير في نهاية خطاب استمر أكثر من ساعتين وغادره كثيرون قبل نهايته لطوله أننا أمام “أهم انتخابات في تاريخ الولايات المتحدة”. وأضاف “سنستعيد مجلس النواب ومجلس الشيوخ”.

“سعيد جدا”

ويقود الرئيس الجمهوري السابق الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية بزخم مكثّفاً خطاباته هذا الأسبوع في ولايات رئيسية مثل بنسيلفانيا، قد تغيّر وجه الكونغرس لصالح الجمهوريين وتحرم جو بايدن من الأغلبية.

ويعتمد دونالد ترامب خطاباً مناقضاً لجو بايدن وباراك أوباما مع تركيزه على الهجرة والجريمة. وتحدث بايدن وأوباما في وقت سابق من فيلادلفيا في شرق بنسيلفانيا.

ويدعم بايدن وأوباما الديموقراطي جون فيترمان في انتخابات مجلس الشيوخ بينما يدعم ترامب خصم فيترمان، محمد أوز.

وتفاعل آلاف من مناصري ترامب مع خطابه مردّدين شعارات داعمة له، وعيونهم شاخصة على المنصة حيث يقف الرئيس السابق.

وحده يستحق الرئاسة

وأشار ترامب بشكل متكرر، إلى انتخابات 2020 التي يعتبرها مزورة على الرغم من أدلة كثيرة تظهر العكس، وأنهى حديثه على وقع مقطوعة موسيقية.

وجاء نورم فولبي مع مجموعة من سائقي الدراجات النارية لدعم ترامب، وهو أحد مؤيديه الكثيرين المؤمنين بنظرية المؤامرة الانتخابية التي رُفضت مرارًا وتكرارًا. ولكن يكمن الأمر الرئيسي بالنسبة له في “الأسعار المجنونة”.

وقال مرتدياً قميصاً بألوان العلم الأميركي “الأسعار تضاعفت في مقارنة بين اليوم وما كانت عليه قبل ثلاث سنوات! الطعام، النفط، كل شيء!”.

ودعا العامل في مجال المعادن والبالغ 57 عامًا إلى معاقبة الديموقراطيين بسبب ذلك. وأضاف “ارتفع ثمن كل شيء منذ توليهم السلطة”.

وكذلك قالت ليسلي بوسويل من المدرج الواقع في سهول بنسيلفانيا الريفية، والتي ارتدت قميصاً أحمر كتب عليه “ترامب 2020” على كتفيها، إنها جاءت “للاستمتاع لترامب والتصويت له”، وأنها لا تستطيع الانتظار حتى 2024 لدعمه في صندوق الاقتراع.

وقالت “إنه يُعيد الله إلى بلادنا، لقد خفض الأسعار، ونفذ كل ما وعد به”. وشددت الأم الشابة وربة المنزل على أنه “الوحيد الذي يستحق الرئاسة”.