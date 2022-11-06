وزير الإسكان: سياسة الباب المفتوح دائمة مع المواطنين في جميع قطاعات السكنية

وزير الإسكان: سياسة الباب المفتوح دائمة مع المواطنين في جميع قطاعات السكنية

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني عمار العجمي أن سياسة الأبواب المفتوحة مع المواطنين ستكون دائمة وليست مؤقتة في جميع قطاعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وقال العجمي في تصريح صحفي اليوم الأحد إن اللقاءات مع المواطنين تهدف إلى الاستماع إلى الملاحظات والمشاكل التي قد تعترضهم فضلا عن إزالة الحواجز بين المسؤولين والمواطنين.

وأضاف “من حق المواطنين لقاء المسؤولين بشكل مباشر ونقل ملاحظاتهم واستفساراتهم وواجب على المسؤولين الاستماع لهم وحل قضاياهم وفق الأطر القانونية المنصوص عليها بالقانون واللوائح والنظم أو توضيح ما هي الاجراءات المتبعة في مثل حالاتهم”.

ودعا الوزير العجمي المسؤولين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى دراسة القضايا المتكررة التي تواجه المواطنين ووضع حلول دائمة لها.