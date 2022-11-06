وزارتا الشؤون والخارجية تبحثان التزامات الكويت تجاه اتفاقيات دولية خاصة بالمرأة والطفل وذوي الإعاقة

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة المهندسة مي البغلي مع مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الانسان الوزير المفوض طلال المطيري قضايا تتعلق باستحقاقات والتزامات دولة الكويت تجاه الصكوك والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة والطفل وذوي الاعاقة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة البغلي في مكتبها اليوم الأحد بمساعد وزير الخارجية المطيري حيث بحث الطرفان سبل تعزيز المشاركات الفعالة لدولة الكويت في أعمال المؤتمرات والاجتماعات الاقليمية والدولية ذات الصلة والحرص على تمثيل دولة الكويت بالصورة المشرفة المطلوبة.