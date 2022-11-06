“الاحصاء”: بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع مسح السوق الخليجية المشتركة

أعلنت الوكيل المساعد لقطاع العمل الإحصائي منية القبندي في الإدارة المركزية للاحصاء بدء قطاع العمل الإحصائي في تنفيذ المرحلة الثالثة من دراسة قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك على أرض الواقع للمؤسسات والشركات الخليجية العاملة في الكويت من مشروع مسح السوق الخليجية المشتركة.

وقالت القبندي في بيان صحفي اليوم الأحد إن المركز الإحصائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يعمل بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الإحصائية الوطنية على تنفيذ المسح لإعداد مؤشرات إحصائية تهدف إلى قياس مدى تطبيق قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة على أرض الواقع.

وأضافت أن المسح يهدف إلى التعرف على آراء المؤسسات والشركات الاقتصادية المملوكة بالكامل خليجيا والعاملة في الدول الأعضاء الأخرى حول مدى تطبيق قرارات المجلس الأعلى فيما يخص القرارات الاقتصادية والخدمية والاستثمارية والتعرف على مدى الوعي الخليجي بقرارات العمل المشترك.

وذكرت أن هذا المسح يستهدف المواطنين الاعتباريين وهم المؤسسات والشركات المملوكة بالكامل من قبل مواطني دول المجلس العاملة في القطاع الخاص في جميع الأنشطة الاقتصادية في الكويت.