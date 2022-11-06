الارصاد الجوية: محطة الوفرة تسجل كمية امطار بلغت 5 مليمتر في الساعات الاولى من صباح اليوم

الارصاد الجوية: محطة الوفرة تسجل كمية امطار بلغت 5 مليمتر في الساعات الاولى من صباح اليوم

اعلنت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية عن تسجيل محطة الوفرة كمية أمطار بلغت 5 مليمتر في الساعات الاولى من صباح اليوم الاحد.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن البلاد تأثرت بامتداد ضعيف لمنخفض السودان الموسمي تزامنا مع وجود منخفض في طبقات الجو العليا ما أدى إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تخللتها سحب رعدية وأمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط للرياح تجاوزت سرعتها 40 كيلومترا في الساعة على المناطق الجنوبية.

وتوقع أن تنحسر فرص سقوط الأمطار اليوم وغدا وتعود بعد غد الثلاثاء بكميات متفاوتة الشدة ما بين الخفيفة والمتوسط مع ارتفاع نسب الرطوبة واحتمال تكون الضباب على بعض مناطق البلاد.