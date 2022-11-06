الحرس الوطني يوقع بروتوكول تعاون مع “الطيران المدني” لتقديم الدعم اللوجستي في حالات الطوارىء والازمات

الحرس الوطني يوقع بروتوكول تعاون مع “الطيران المدني” لتقديم الدعم اللوجستي في حالات الطوارىء والازمات

وقع الحرس الوطني مع الإدارة العامة للطيران المدني اليوم الأحد بروتوكول تعاون في مجال الطيران يشتمل على تأهيل مراقبين جويين من منتسبي الحرس الوطني وضباط في السلامة الجوية وإدارة المجال الجوي وتقديم الدعم اللوجستي في حالات الطوارىء والأزمات.

وقال وكيل الحرس الوطني الفريق الركن هاشم الرفاعي في بيان صحفي عقب مراسم التوقيع إن بروتوكول التعاون يجسد رؤية القيادة العسكرية في الحرس ممثلة بسمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني بالارتقاء بدور الحرس في تقديم الدعم والإسناد لأجهزة الدولة وتحويله إلى جهاز الإسناد الأول في البلاد تحقيقا لأهداف الوثيقة التوجيهية (2025 حماية وسند).

واضاف أن دخول الطيران العمودي الخدمة في الحرس بهدف القيام بمهامه العسكرية في إسناد أجهزة الدولة أتاح مجالا للتعاون مع الإدارة العامة للطيران المدني خاصة في المجال التدريبي عبر إقامة دورات تأهيلية لمنتسبي الحرس الوطني في مجالات الطيران.

وذكر الرفاعي ان بروتوكول التعاون يشتمل على إقامة دورات فنية متخصصة إضافة إلى تقديم الحرس الوطني الدعم اللوجستي والإسناد للطيران المدني في عمليات التأمين وأي مهام تشكل مساعدة للادارة في حالات الطوارئ والأزمات.

من جانبه أعرب مدير الإدارة العامة للطيران المدني المهندس يوسف الفوزان وفقا للبيان عن شكره وتقديره لقيادة الحرس الوطني على تعاونها وتقديم الدعم لمؤسسات الدولة.

وأكد أهمية توقيع البروتوكول لتطوير الأعمال المشتركة بين الجانبين وتعزيز كل ما من شأنه رفعة ونهضة الوطن العزيز.