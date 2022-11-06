وزير التربية يستقبل المراجعين ابتداءً من السبت القادم 12 نوفمبر

تماشياً مع توجيهات مجلس الوزراء بضرورة تسهيل آلية العمل داخل مختلف قطاعات الدولة، وتسهيلاً على مراجعين وزارة التربية وأصحاب المعاملات، وبتعليمات مباشرة من وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حمد عبد الوهاب العدواني وجه بأهمية تحديد مواعيد ثابتة لمقابلة الإخوة المراجعين، ويأتي ذلك حرصاً من معالي الوزير على تفعيل وترسيخ سياسة الباب المفتوح وتوسيع نطاق وسبل التواصل بين المسؤول والمواطن، لإتاحة فرصة تفاعل حقيقية مع قضايا وهموم المواطنين. ولفت الدكتور حمد العدواني إلى أن سياسة الباب المفتوح والنهج في استقبال المراجعين مستمر ولن يتوقف في جميع قطاعات وإدارات وزارة التربية.

حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أ. أحمد الوهيدة عن مواعيد مقابلة وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور/ حمد عبد الوهاب العدواني للسادة المراجعين الكرام ابتداءً من يوم السبت الموافق 2022/11/12 من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 12:00 ظهراً، وذلك في مكتبه بمقر وزارة التربية الكائن بمنطقة جنوب السرة.

وذكر الوهيدة أن حجز المواعيد للسادة المراجعين سيكون عن طريق منصة “متى”، مؤكداً بأن المقابلات ستكون بصفة دورية حسب المواعيد المتاحة في منصة (متى)، حيث تم إطلاق الخدمة ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 2022/11/6.

وعلى صعيد متصل أوضح الوهيدة أن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد عبد الوهاب العدواني وجه السيد وكيل الوزارة، والسادة الوكلاء المساعدين في مختلف القطاعات باستقبال المراجعين والاستماع الى آرائهم ومقترحاتهم، وأكد ضرورة العمل على حل مشكلات المراجعين وتلبية مطالبهم وفق الإمكانات المتاحة مع الالتزام باللوائح والنظم والقوانين المنظمة للعمل، وذلك انسجاماً مع توجيهات ونهج القيادة السياسة باتباع سياسة الباب المفتوح.

كما أعلن المتحدث الرسمي أ. أحمد الوهيدة عن مواعيد استقبال وكيل وزارة التربية بالإنابة أ. فيصل المقصيد السادة المراجعين والذي سيكون يوم الإثنين والأربعاء من كل أسبوع ، من الساعة 12:00 ظهراً حتى الساعة 2 ظهراً، وذلك في الدور الأول بمبنى وزارة التربية علماً بأن حجز المواعيد سيكون عن طريق منصة (متى).