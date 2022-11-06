بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 61.2 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 2ر61 نقطة ليبلغ مستوى 44ر7426 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 83ر0 في المئة.

وتم تداول 4ر213 مليون سهم عبر 9331 صفقة نقدية بقيمة 6ر56 مليون دينار (نحو 4ر171 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5ر18 نقطة ليبلغ مستوى 99ر5548 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 34ر0 في المئة من خلال تداول 5ر116 مليون سهم عبر 4389 صفقة نقدية بقيمة 4ر12 مليون دينار (نحو 5ر37 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 5ر78 نقطة ليبلغ مستوى 75ر8319 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 95ر0 في المئة من خلال تداول 9ر96 مليون سهم عبر 4942 صفقة بقيمة 2ر44 مليون دينار (نحو 9ر133 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 3ر31 نقطة ليبلغ مستوى 85ر5693 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 55ر0 في المئة من خلال تداول 9ر98 مليون سهم عبر 3162 صفقة نقدية بقيمة 14ر11 مليون دينار (نحو 7ر33 مليون دولار).

وكانت شركات (يوباك) و(فجيرة أ) و(امتيازات) و(التقدم) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(صناعات) و(المتكاملة) و(جي إف إتش) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (كميفك) و(رمال) و(الإعادة) و(صلبوخ) الأكثر انخفاضا.