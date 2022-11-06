الأرصاد الجوية: فرص مستمرة لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة في البلاد تقل تدريجيا مساء

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية استمرار فرص هطول أمطار خفيفة متفرقة في البلاد اليوم الأحد لما بعد الظهر لكن تقل هذه الفرص تدريجيا مساء في حين يستمر الطقس غائما إلى يوم غد الاثنين.

وقال مراقب المحطات بالإدارة العامة للطيران المدني – ادارة الأرصاد الجوية ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تشهد ابتداء من بعد غد الثلاثاء حتى نهاية الاسبوع فرصا لأمطار متفرقة تكون رعدية في بعض المناطق يصاحبها نشاط في الرياح قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الافقية بسبب الغبار.

وعن درجات الحرارة ذكر العلي أن العظمى تتراوح ما بين 28 و30 درجة مئوية ليكون الطقس معتدلا إلى مائل للحرارة خلال النهار ومعتدلا إلى مائل للبرودة خلال الليل خصوصا بالمناطق البرية ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 16 و20 درجة مئوية.

وبين أن نوفمبر من الأشهر التي تكثر فيها تقلبات الطقس السريعة داعيا الجمهور إلى متابعة نشرات توقعات الطقس والتحذيرات التي تصدرها الإدارة العامة للطيران المدني ممثلة بإدارة الأرصاد الجوية خصوصا مرتادي البحر والبر مؤكدا عليهم عدم الالتفات لأي من الحسابات غير المتخصصة التي تطلق شائعات ومعلومات مضللة.