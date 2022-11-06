الذهب يرتفع إلى 1681 دولارا للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي

قال تقرير اقتصادي متخصص إن سعر الذهب ارتفع “بقوة” إلى 1681 دولارا أمريكيا للأونصة بنهاية تداولات الاسبوع الماضي بعد النتائج الإيجابية التي أظهرها تقرير الوظائف الشهري وانخفاض معدل البطالة في الولايات المتحدة الامريكية.

وأضاف التقرير الصادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد أن الذهب استفاد من عدة عوامل أهمها الانخفاض الملحوظ في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية بنحو 5ر1 بالمئة وهبوط عوائد سندات الخزانة الامريكية.

وأوضح أن سوق العمل الأمريكي أعطى مؤشرات إيجابية بعد ارتفاع معدل التوظيف بمقدار 261 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي مما يعزز موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لمتابعة خططه المشددة في مكافحة التضخم من خلال رفع الفائدة.

وذكر أن معدل البطالة انخفض ليسجل 5ر3 في المئة مخالفا للتوقعات ما يشير إلى أن السياسة النقدية الأمريكية تدخل مرحلة جديدة قد تطلب زيادات أقل لمعدلات الفائدة.

وبين أن مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي يسعون لاكتشاف النقطة النهائية للفائدة والكافية للسيطرة على التضخم “وكل هذه التطورات تؤثر بشكل إيجابي على أسعار الذهب عالميا”.

وأفاد بأن العقود الآجلة للذهب – تسليم شهر ديسمبر – ارتفعت بنسبة 8ر2 في المئة ما يعادل 70 دولارا أمريكيا للأونصة بنهاية إغلاقات الأسبوع الماضي لافتا إلى أن أسواق المعادن الثمينة لا تزال تترقب تطورات الاحداث الجيوسياسية في الأزمة الأوكرانية والتهديدات الكورية الشمالية لجارتها الجنوبية لما لها من تأثيرات على سعر المعدن الأصفر.

وعن السوق المحلي أشار التقرير إلى أن أسعار الذهب أغلقت يوم الجمعة الماضي عند 85ر16 دينار كويتي للغرام عيار (24) و 45ر15 دينار لعيار (22) أما الفضة فأغلقت عند 256 دينارا للكيلوغرام الواحد.