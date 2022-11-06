ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يغادر الجزائر بعد ترؤسه وفد دولة الكويت في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية للدورة العادية ال31

ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يتوجه غدا إلى مصر للمشاركة في مؤتمري قمة المناخ (COP27)

6 نوفمبر، 2022
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بحفظ الله ورعايته يغادر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن غدا الإثنين 13 ربيع الثاني 1444ه الموافق 7 نوفمبر 2022م متوجها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة للمشاركة في مؤتمري قمة قادة العالم للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ COP27 والنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المقامتين في مدينة شرم الشيخ.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

المصدر
كونا
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6 نوفمبر، 2022
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