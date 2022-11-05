سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

سمو ولي العهد يشمل برعايته ختام فعاليات جائزة سموه للمهرجان السنوي لسباق الهجن

5 نوفمبر، 2022
0 19 دقيقة واحدة

تحت رعاية سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله اختتمت فعاليات جائزة سمو ولي العهد للمهرجان السنوي لسباق الهجن اليوم السبت والتي أقيمت على مضمار الشهيد فهد الأحمد الجابر الصباح في النادي الكويتي لسباق الهجن.

وقد أناب سموه حفظه الله معالي محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي سالم الأصفر لحضور حفل الختام اليوم وتتويج الفائزين.

هذا وقد وصل ممثل سمو ولي العهد حفظه الله إلى مكان الحفل وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالإنابة محمود أحمد أبل والسادة أعضاء مجلس إدارة النادي الكويتي لسباق الهجن.

وقد بدأ الحفل بعزف السلام الوطني ثم تلاوة عطرة من القرآن الكريم عقبها ألقى أمين صندوق مجلس إدارة النادي الكويتي لسباق الهجن عبدالله مانع المطيري كلمة ترحيبية بهذه المناسبة.

بعدها تفضل ممثل سمو ولي العهد حفظه الله راعي الحفل بالإعلان إيذانا لبدء منافسات البطولة على المنصة.

وتقدم ممثل سمو ولي العهد حفظه الله معالي محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي سالم الأصفر بعد الانتهاء من المنافسات بتسليم الكؤوس والجوائز للفائزين في البطولة.

وفي الختام تم تقديم هدايا تذكارية وتم التقاط صورة تذكارية مع ممثل سمو ولي العهد حفظه الله لهذه المناسبة.

المصدر
كونا
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5 نوفمبر، 2022
0 19 دقيقة واحدة

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