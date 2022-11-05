محافظ البنك المركزي: اطلاق جائزة الطالب الاقتصادي الكويتي بدورتها الثالثة

اعلن محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون اليوم السبت عن اطلاق جائزة الطالب الاقتصادي الكويتي في دورتها الثالثة والموجهة لطلبة المرحلة الجامعية والدراسات العليا.

وقال المحافظ في تصريح صحفي ان الجائزة تهدف الى تشجيع البحث العلمي في الشأن الاقتصادي والمصرفي وتحفيز الكوادر الوطنية الشابة لتطوير مهاراتها وقدراتها البحثية على أسس علمية عالية في مجالات العمل المصرفي والمالي.

وأضاف أن إطلاق هذه الجائزة يأتي ضمن مبادرة (كفاءة) التي أطلقها المركزي والبنوك الكويتية ويديرها معهد الدراسات المصرفية وتساهم في تحقيق الغايات الاستراتيجية للمركزي لترسيخ النهج العلمي في تطوير الشؤون المصرفية والمالية والعمل على بناء القدرات الوطنية المتخصصة عالية التأهيل علميا وعمليا في مجالات عمل القطاع المصرفي والمالي الكويتي.

وأشار إلى أن النجاح الذي حققته جائزة الطالب الاقتصادي الكويتي في دورتيها الأولى والثانية ما هو إلا انعكاس لأهمية ترسيخ ثقافة البحث العلمي لدى الطلبة وتسليط الضوء على المتميزين منهم وتحفيزهم لابتكار الحلول لتطوير واقع العمل المصرفي والمالي الكويتي.

وأوضح الهارون أن لجنة من المحكمين العالميين تشرف على اختيار الأبحاث الفائزة وفق المعايير العلمية الأكاديمية ولأول مره تمنح الجوائزالتالية للأبحاث التى ستفوز بالمراكز الثلاث الأولى فيحصل الفائز بالمركز الأول للجائزة على مكافأة مالية بالإضافة إلى جائزة تشجيعية لبحث متميز ذو موضوع مبتكر.

ولفت إلى أن التفاصيل الخاصة بالجوائز وشروط الترشح وكيفية تقديم الأبحاث ومواعيد تلقي الطلبات منشورة على الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة (كفاءة kafaakw.org) وبإمكان المهتمين والراغبين بالمشاركة الدخول إلى الموقع للاطلاع على تفاصيل الجوائز لعام 2022 وتقديم طلبات الترشح على النماذج الخاصة لذلك بداية من يوم غد ولغاية 23 فبراير 2023.