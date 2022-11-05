“زين” الراعي الاستراتيجي لمُسابقة كُلية لندن للأعمال للشركات الناشئة في الشرق الأوسط

أعلنت زين المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها الاستراتيجية للنسخة الأولى من مُسابقة كُلية لندن للأعمال (London Business School) للشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي انطلقت بمُشاركة العديد من المُبادرين وأصحاب الشركات الناشئة من جميع أنحاء المنطقة في مقر الكلية بمركز دبي المالي العالمي.

وجاء دعم زين لهذه المُسابقة – التي أطلقتها إحدى أعرق المؤسسات الأكاديمية العالمية بمجالات الأعمال – استمراراً لجهودها الحثيثة في تطوير منظومة ريادة الأعمال ودعم الشركات التكنولوجية الناشئة في مجتمع الأعمال الإقليمي، فالشركة تُبدي التزاماً مُتنامياً نحو مُمارستها للاستدامة المُجتمعية، وهي حريصة على وضع بصمة مؤثرة لدعم رواد الأعمال والشباب وتشجيع الابتكار الرقمي ليس في الكويت فحسب، بل في المنطقة بأسرها.

وضمن رعايتها الاستراتيجية للمُسابقة، شاركت زين كعضو في لجنة التحكيم مُمثلةً بخبير ريادة الأعمال والابتكار بالشركة هيا المانع خلال الفعالية التي أقيمت في مركز دبي المالي العالمي للاستماع إلى عروض المُشاركين الـ 12 النهائيين وتقييم شركاتهم الناشئة، حيث تم اختيار الفائزين بالمركزين الأول والثاني بناءً على مجموعة من المعايير التي وضعتها كلية لندن للأعمال.

وقد شهدت الفعالية مُشاركة 12 شركة ناشئة نهائية تعمل في عددٍ من القطاعات الحيوية والنامية، مثل التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الزراعية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الصحية وغيرها، وأتت من العديد من دول المنطقة منها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ولبنان والأردن وتركيا، وقد تم اختيار المُشاركين النهائيين من بين أكثر من 70 مُتقدماً، بحيث شاركوا في جلسات استشارية وورش عمل مكثفة حتى وصولهم للمرحلة النهائية لاختيار الفائزين بالمركزين الأول والثاني.

المُسابقة انطلقت في مقر الكلية بمركز دبي المالي العالمي

وانطلقت النسخة الأولى من مُسابقة كُلية لندن للأعمال للشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (LBS MENA Competition) بدعم من معهد ريادة الأعمال ورأس المال الخاص (IEPC)، وتعتبر المُبادرة إحدى أفضل مُسابقات الشركات الناشئة في المنطقة التي تهدف إلى إيصال المُبادرين الطموحين مع الشركات الاستثمارية والمستثمرين.

ولدى زين رصيد مُتميز من الجهود والمبادرات التي تعنى بدعم المُبادرين وأصحاب الشركات الناشئة، أبرزها برنامج Zain Great Idea لتسريع الشركات التكنولوجية الناشئة، والذي أطلقت دورته السابعة مؤخراً بهدف الأخذ بيد المبادرين نحو الفرص والخبرات التي تضمن لهم النمو المُستدام والاستفادة من شبكة شركائها الواسعة لإيصالهم بالصناديق الاستثمارية وشركاء النجاح ومساعدتهم على وضع خطوة أولى ثابتة في عالم الأعمال.

ويعتبر برنامج ZGI من أكثر المُبادرات التي أطلقتها الشركة نجاحاً تحت مظلة استراتيجيتها لدعم ريادة الأعمال والابتكار، وقد وصلت قيمة الاستثمارات في الشركات الناشئة التي قدمها البرنامج إلى أكثر من 6 ملايين دينار (20 مليون دولار أمريكي) حتى اليوم، ويملك 30% من خرّيجي البرنامج شركات نشطة في الأسواق المحلية والإقليمية، كما قامت 40% من هذه الشركات بجمع رأس مال خاص بها.

ويقدّم البرنامج بشكل دوري فرصة مُتجددة للمواهب المحليّة والإقليمية ومجتمع ريادة الأعمال، إذ يعد واحداً من أكثر المبادرات التي أطلقتها زين نجاحاً في بيئة الأعمال في الكويت والمنطقة تحت مظلة استراتيجيتها المُتكاملة للاستدامة ودعم الابتكار وريادة الأعمال، حيث احتضنت من خلاله على مدى ست مواسم ناجحة مئات الشباب الكويتيين والعرب المبدعين ممن لديهم شركات صغيرة ومتوسطة ناجحة تعمل في الأسواق المحلية والإقليمية حتى هذا اليوم.

وتُدرك زين أهمية دور مؤسسات القطاع الخاص في دعم مجالات الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، وانطلاقاً من التزامها المتنامي نحو الممارسة السليمة لمسؤوليتها الاجتماعية، فإنها تلتزم بإحداث آثار إيجابية في كافة نشاطاتها، وهذا ما دفعها إلى أن تتبنى القضايا الأكثر تأثيراً في نسيج المجتمع، ومنها الاهتمام بفئة الشباب وريادة الأعمال والإبداع.