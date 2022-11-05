فريق “الطموح” الكويتي يشارك في البطولة الوطنية للأولمبياد الخاص في ألعاب القوى والبوتشي والفروسية في مصر

فريق “الطموح” الكويتي يشارك في البطولة الوطنية للأولمبياد الخاص في ألعاب القوى والبوتشي والفروسية في مصر

يشارك فريق نادي (الطموح) الرياضي الكويتي لذوي الإعاقات الذهنية في بطولة الألعاب الوطنية للأولمبياد الخاص في رياضة ألعاب القوى والبوتشي والفروسية التي تنطلق اليوم السبت في جمهورية مصر العربية وتستمر حتى 17 نوفمبر الجاري.

وقالت رئيسة مجلس إدارة النادي ورئيس الوفد المشارك رحاب بورسلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل مغادرة الوفد إن الفريق يضم 18 لاعبا ولاعبة 8 منهم في ألعاب القوى و7 في لعبة البوتشي و3 في الفروسية.

وأضافت بورسلي ان المشاركة تأتي ضمن أجندة النادي في المشاركة بالمحافل الرياضية الإقليمية والدولية مشيرة إلى انها فرصة لاكتساب اللاعبين الخبرة بمهارات وأساليب رياضية تؤهلهم للمنافسة في بطولات مقبلة.

وكشفت ان نادي (الطموح) سيشارك في منافسات دورة الألعاب العالمية التي ستقام في برلين العام المقبل ب 53 لاعبا ولاعبة في 10 ألعاب رياضية مؤكدة ثقتها بلاعبي النادي لا سيما بعد إنجازاتهم الأخيرة في البطولة العالمية للسباحة في البرتغال.

من جهته أكد سمير عبدالرزاق والد اللاعب المشارك في البطولة حسن عبدالرزاق ل(كونا) اهتمام النادي بمنتسبيه المشاركين في البطولات من الناحية الرياضية والنفسية بصورة مكنتهم من تحقيق إنجازات غير مسبوقة مشددا على ضرورة توفير الدعم والتشجيع اللازم لهم للاستمرار في المشاركة بمثل هذه المحافل الرياضية.

وثمن عبدالرزاق جهود النادي في تأهيل ابنه في مجال رياضة الجري مما مكنه من الحصول على ميداليتين ذهبيتين في بطولة آسيا عام 2018 وميدالية ذهبية في بطولة جدة عام 2021.

يذكر أن بطولة الأولمبياد الخاص المقامة حاليا في رياضة القوى والبوتشي ستستمر من 5 إلى 9 نوفمبر الجاري فيما تستمر رياضة الفروسية من 5 إلى 17 من الشهر ذاته.