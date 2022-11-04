الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد

الرئيس العراقي: التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة مهم في محاربة الارهاب

5 نوفمبر، 2022
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أكد الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد اليوم الجمعة ان التحالف الاستراتيجي والتعاون الوثيق بين بلاده والولايات المتحدة “مهم في محاربة الارهاب بالعراق والمنطقة”.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه رشيد من وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن لتقديم التهنئة بتوليه المنصب.

وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان ان الوزير الامريكي ابدى من جانبه ارتياح واشنطن لما وصفها بالطريقة السلمية والديمقراطية التي جرى فيها انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة في البلاد.

واعرب بلينكن عن أمله في ان تعمل الحكومة الجديدة على انجاز كل ما من شأنه ان يدعم تثبيت الامن في العراق واستقراره وتقديم الخدمات لشعبه وتحسين العلاقة بين المركز واقليم كردستان بما يصب في مصلحة العراق بكل مكوناته.

واشار البيان الى ان الطرفين بحثا كذلك المشاكل البيئية في العراق وأزمة شح المياه فضلا عن مؤتمر المناخ المزمع عقده في شرم الشيخ بمصر.

المصدر
كونا
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5 نوفمبر، 2022
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