الجمارك: إحباط تهريب 750 كرز سجائر و1600 نكهات شيشه الكترونية بجمارك النويصيب

تمكن رجال الجمارك في منفذ النويصيب الحدودي اليوم الجمعه الموافق 4/11/2022 من إحباط تهريب مايقارب 750 كرز سجائر و1600 نكهات شيشه إلكترونية مخبأة في إحدى السيارات المغادرة.

وفي التفاصيل، أنه قَدِمت مركبة صالون إلى منفذ النويصيب الحدودي، وأثناء وقوفها في ساحة تفتيش المركبات المغادرة تم تفتيشها بدقه حيث وجدوها مخبأة في هيكل السيارة وأماكن متفرقة بها حيث كانت السياره معده للتهريب ، وبناء عليه تم حجز المركبة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة