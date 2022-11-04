الجيش الكويتي: تأجيل قرعة كلية علي الصباح العسكرية للمتقدمين لدفعة الطلبة الضباط 49

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش عن تأجيل قرعة كلية علي الصباح العسكرية للمتقدمين لدفعة الطلبة الضباط (49) المقرر عقدها غداً يوم السبت الموافق 2022/11/5 إلى يوم السبت الموافق 2022/11/12.

وقالت رئاسة الأركان أن قرار التأجيل لمراجعة ملفات المتقدمين للكلية بناءً على قرار وزارة الداخلية الخاص بإلغاء التحفظات الأمنية عن المواطنين.

ويأتي قرار التأجيل حرصاً من رئاسة الأركان العامة للجيش على اتاحة الفرصة لدخول اكبر عدد من المتقدمين للقرعة.