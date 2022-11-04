“الداخلية”: التعامل مع بلاغ يفيد بوجود مشاجرة بمنطقة الجهراء استخدام فيها سلاح شوزن

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، بشأن ما تم تداوله لمقطع فيديو ويتضمن مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص واستخدام سلاح شوزن بمحافظة الجهراء، حيث تعامل رجال الأمن العام بشكل فوري مع بلاغ يفيد بوجود مشاجرة بمنطقة الجهراء، وقام احد اطراف المشاجرة واثناء قيام رجال الأمن بالسيطرة عليهم بسرقة الدورية والإصطدام بمركبة الطرف الآخر وتم ضبطه على الفور وعند احالة جميع الاطراف الى جهة الإختصاص ادعى احد الأطراف ان سارق الدورية قام بدهسه وجاري التحقيق بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

المصدر وزارة الداخلية